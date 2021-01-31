Добавить код на сайт на платформе Tilda

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки925 просмотров
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Привет! Нужно закодить сайт для доставки еды на платформе Tilda. Задача кода: фильтровать адреса, согласно карте и в зависимости от расположения клиента, выставлять сумму минимального заказа. Такой код у нас уже стоял, но его удалили нечаянно. Задачу нужно решить, как можно скорее! Отзовитесь, ребят!

Tilda
3 года назад
guest_16121542540925
3 года в сервисе
Был
3 года назад