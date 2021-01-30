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Здравствуйте у меня есть тестовый сайт на Yii 2.0 PHP фреймворк. В левом блоке есть выбор по параметрам форма
с кнопкой «показать» написан код под форму на JavaScript При выборе категории товара запрос SELECT выбирает в форму параметры чекбоксы к товару только те,
которые есть у данного товара.
Например: категория MENS у неё есть один товар Блуза Tom Tailor TT 20312490071 7610
Страна бренда : германия
Цвет: розовый Если бы были ещё товары в категория MENS с разными характеристиками тогда и форме выбора по параметрам были бы ещё и другие чекбоксы цвета товара, и
бренды и.т.д. JavaScript из формы выбирает ключи ID цвета, брендов согласно таб. базы данных Таблица: brend_custom , Таблица: razmeri , Таблица: color_tab В консуле видно как JavaScript делает выборку ID Задача дописать код под форму выбора по параметрам, то есть сделать метод SELECT
который будет принимать из JavaScript ID и выбирать товар согласно этих параметров. Пример : категория MENS Цвет: Бежевый
Выбрать позиции товара только по этим параметрам. файл JavaScript (filters.min.js) я так понимаю, что в нем нужно прописать НАЗВАНИЯ метода под запрос SELECT в который будет передаваться ID параметров для выборки товара. Мне нужен вот такой костыль с комментариями к нему. Оплата будет через webmoney.ru С уважениям Дмитрий.
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