Натянуть мой дизайн в PSD. на опенкарт

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка321 просмотр
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Добрый день. Ищу специалиста, который прямо сейчас сможет натянуть мой дизайн в PSD. на опенкарт. Нужно прямо сейчас начать

3 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад