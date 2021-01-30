Виджет-калькулятор для amocrm

простой калькулятор нужен:

1. бюджет сделки = поле 1 * поле 2

2. расчет делаем при изменении значения в поле 1 или поля 2

3. округляем до двух чисел после запятой.

Отправляя заявку, нужно понимать, что это скрипт "внутри" amocrm, т.е. скорее всего такое реализуется в виде непубличной интеграции.