Ускорение сайта на Wordpress (тема Avada)

Сайт: https://hazmitrabajo.es/

Текущие показатели:

Тема Avada, стоит CF7 с доп. плагинами (поле телефона, загрузка файлов и др.). Хостинг Hetzner.

Что уже сделано:

LazyLoad для видео через плагин

WPRocket с основными настройками и отложкой загрузки некоторых скриптов

Пробовали CDN в WPRocket, не особо помогло.

отключено множество ненужных функций в Avada

Что нужно сделать:

Нужна более тонкая настройка по загрузке тех или иных элементов, скриптов, в частности можно полностью отложить загрузку формы на некоторое время, т.к. сразу ей не пользуются. И так далее. Естественно после всех манипуляций, сайт и форма должны работать без каких либо проблем.

Цель максимально приблизиться к следующим показателям: