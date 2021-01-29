Opencart 2.1.0.2 связать с Joinposter по API

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1522 просмотра
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Требуется связаться магазина под управление Opencart 2.1.0.2 по Api с сервисом joinposter.com

Документация по API https://dev.joinposter.com/docs/v3/start/index

Просьба сориентировать по стоимости и срокам.

Если требуются уточнения, спрашивайте, по возможности оперативно ответим.

OpenCart
3 года назад
PRammer
Артур 
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
год назад
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