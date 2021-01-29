Парсинг на Python + Scrapy + API

$70
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1046 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Парсинг на python.

  • Нужно спарсить книги с интернет магазина:
OZON, Лабиринт, Комбук, Myshop, Wildberies

Для парсинга использовать Python + Scrapy

и сохранить в базу монгоДБ, в базе поставить индексы для поиска по Заголовку, Автору, ISBN

Написать крон скрипт для запуска раз в неделю парсинга.

Что сохранять:

Заголовок

Автор:

ISBN:

Издательство:

Магазин:

URL на книгу

URL картинки на книгу

Цена книги

Api пишем на flask.

2. Написать API поиск с пагинацией по автору и по заголовку.

3. Написать API автокомплит для поиска по заголовку, и по автору. Для автокомплита должно быть соотвествующий индекс в монго.

Python
3 года назад
khigor7777
Игорь 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Сайт посредник Таобао, Cake PHP

    Необходим специалист или человек который сможет разобраться в этом фреймворке. Сейчас товары берутся с определенного сервиса, который оказывает услуги выгрузки товаров с таобао. Есть вся документация, но товары сейчас, выгружаются не правильно. Нужно провести настройку, ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Laravel: вывод строк из БД + фильтрация

    $30

    В рамках задачи необходимо на новой страницы сделать вывод строк из таблицы БД (с пагинацией) с возможностью фильтрации данных строк по параметрам.  Вывод данных строк и фильтрация уже реализованы в разных частях сервиса.  Более подробное ТЗ ...

    Laravel
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Angular Кабинет пользователя программирование, верстка ЕСТЬ

    ТЗ кратко: ТОЛЬКО ПРОГРАММИНГ, верстка есть, api/backend есть. Технологии определены: Angular последний + Material UI + AG-GRID + Highcharts 1. Запрограммировать Логин+Регистрация+Забыли пароль, смс-подтверждение 2. Dashboard (после логина): --Highcharts js диаграммы (данные с бекенда надо будет получать и ...

    Angular
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Подключить PCI API от эквайринга. asp.core

    Задача подключить pci api платежи и выплаты от эквайринга к личному кабинету. Личный кабинет сделан  на asp.net core. Прилагаю доки для api. Платежи представляют собой простое пополнение счета в личном кабинете, а выплаты снятие средств ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать на Яндекс картах зону покрытия сотовых операторов

    Нужно сделать как здесь, только 4 оператора: МегаФон, Билайн, МТС, Теле2 [url=https://meldana.com/services/sotovaya-svyaz-i-internet/karta-pokrytiya-gsm-3g-lte-4g/]https://meldana.com/services/sotovaya-svyaz-i-internet/karta-pokrytiya-gsm-3g-lte-4g/[/url] [url=https://www.ys-system.ru/information/karta-pokrytiya/]https://www.ys-system.ru/information/karta-pokrytiya/[/url] Данные берутся с сайтов операторов.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка Битрикс

    Добрый день! Есть сайт на Битриксе. Он работает. Нужно доработать.  ТЗ готово. С чем придется столкнуться: 1) Реализовать выбор офиса обслуживания (будет несколько). 2) Сделать корзину и личный кабинет пользователя 3) завести онлайн оплату 4) работа с API, два объекта. 5) Обмен данными ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • VUE.js программист

    Нужен опытный VUE програмист доделать фронт проекта. Бэка на ларавель Программист нужен высокого уровня Задача - поставить новый дизайн на старый сайт + местами доработать и расширить функционал. Работа по договору Для граждан РФ Оставляйте ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Функция которая будет считывать XML курсы

    Доброго времени суток! Нужно написать функцию которая будет собирать XML курсы с обменников. По всем вопросам пишите в личные сообщения, подробно объясню. Нужно выполнить в кратчайшие сроки. Жду ваших предложений.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • СРОЧНО! Нужен JAVA [Spring Boot] программист на постоянную работу

    Нужен программист на постоянную работу. Работа не сдельная, рассматриваем только сотрудничество в долгосрочной перспективе. В неделю потребуется работать 30-40 часов. Оплата работы будет почасовой 8-12$/час Проект - Стартап подробнее обсудим уже за Тех. Заданием, после собеседования кандидата. Обязанности: - ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад