Парсинг на Python + Scrapy + API

Парсинг на python.

Нужно спарсить книги с интернет магазина:

OZON, Лабиринт, Комбук, Myshop, Wildberies

Для парсинга использовать Python + Scrapy

и сохранить в базу монгоДБ, в базе поставить индексы для поиска по Заголовку, Автору, ISBN

Написать крон скрипт для запуска раз в неделю парсинга.

Что сохранять:

Заголовок

Автор:

ISBN:

Издательство:

Магазин:

URL на книгу

URL картинки на книгу

Цена книги

Api пишем на flask.

2. Написать API поиск с пагинацией по автору и по заголовку.

3. Написать API автокомплит для поиска по заголовку, и по автору. Для автокомплита должно быть соотвествующий индекс в монго.