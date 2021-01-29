Парсинг на Python + Scrapy + API

Необходим специалист или человек который сможет разобраться в этом фреймворке. Сейчас товары берутся с определенного сервиса, который оказывает услуги выгрузки товаров с таобао. Есть вся документация, но товары сейчас, выгружаются не правильно. Нужно провести настройку, ...
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Парсинг на python.
- Нужно спарсить книги с интернет магазина:
Для парсинга использовать Python + Scrapy
и сохранить в базу монгоДБ, в базе поставить индексы для поиска по Заголовку, Автору, ISBN
Написать крон скрипт для запуска раз в неделю парсинга.
Что сохранять:
Заголовок
Автор:
ISBN:
Издательство:
Магазин:
URL на книгу
URL картинки на книгу
Цена книги
Api пишем на flask.
2. Написать API поиск с пагинацией по автору и по заголовку.
3. Написать API автокомплит для поиска по заголовку, и по автору. Для автокомплита должно быть соотвествующий индекс в монго.
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