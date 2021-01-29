Laravel: вывод строк из БД + фильтрация

В рамках задачи необходимо на новой страницы сделать вывод строк из таблицы БД (с пагинацией) с возможностью фильтрации данных строк по параметрам. Вывод данных строк и фильтрация уже реализованы в разных частях сервиса.

Более подробное ТЗ с мокапами предоставим в рамках поданной заявки.

Оценка: 3-4 часа.