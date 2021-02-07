Full-Stack / WordPress разработчик
Приветствую!
Работаю в сфере разработки более 14 лет.
Любая задача решаема, обращайтесь!
Меньше слов, больше дела. Мой опыт подтверждается качеством работы, которую я для Вас выполню в максимально сжатые сроки, не теряя в качестве!
Обращайтесь.
С Уважением,
Вячеслав
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
6 баллов
3 года назад
О чем идет речь? Я совсем не понимаю. Никаких работ я не получал. Отпишите в телеграм - @semenovarthur дабы решить вопрос