svpaw

Павел svpaw

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Full-Stack / WordPress разработчик

Приветствую!

Работаю в сфере разработки более 14 лет.

Любая задача решаема, обращайтесь!

Меньше слов, больше дела. Мой опыт подтверждается качеством работы, которую я для Вас выполню в максимально сжатые сроки, не теряя в качестве!

Обращайтесь.

С Уважением,

Вячеслав

WordPress
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ToStart
23 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$50
6 баллов
3 года назад
Нужно разработать карту доставки
О чем идет речь? Я совсем не понимаю. Никаких работ я не получал. Отпишите в телеграм - @semenovarthur дабы решить вопрос