Нужно разработать карту доставки

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка1244 просмотра
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Есть сайт, создан на тильде, выкачан в архив. Нужно реализовать такую же карту и расчет доставки как на https://megaflowers.ru/my-order. То есть пользователь наводит на карте куда нужно доставить - ему выдает цену доставки. Сама карта готова. Сроки поджимают, пишите в телеграм - semenovarthur

3 года назад
ToStart
23 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
svpaw
Павел 
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$50
1 день
О чем идет речь? Я совсем не понимаю. Никаких работ я не получал. Отпишите в телеграм - @semenovarthur дабы решить вопрос
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