Нужно разработать карту доставки

на главной странице http://ogniimandry.ru/ модуль бронирования http://br-on.ru/. Нужно сделать полный аналог на отдельном VPS.. Технически модуль представляет собой веб-приложение на Ruby on Rails. СУБД MySQL. На фронте javascript, jQuery, html5, css (bootstrap фреймворк).Сейчас модуль стоит ...
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Есть сайт, создан на тильде, выкачан в архив. Нужно реализовать такую же карту и расчет доставки как на https://megaflowers.ru/my-order. То есть пользователь наводит на карте куда нужно доставить - ему выдает цену доставки. Сама карта готова. Сроки поджимают, пишите в телеграм - semenovarthur
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