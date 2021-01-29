Нужно разработать карту доставки

Есть сайт, создан на тильде, выкачан в архив. Нужно реализовать такую же карту и расчет доставки как на https://megaflowers.ru/my-order. То есть пользователь наводит на карте куда нужно доставить - ему выдает цену доставки. Сама карта готова. Сроки поджимают, пишите в телеграм - semenovarthur