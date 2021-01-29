Angular Кабинет пользователя программирование, верстка ЕСТЬ

ТЗ кратко:

ТОЛЬКО ПРОГРАММИНГ, верстка есть, api/backend есть.

Технологии определены: Angular последний + Material UI + AG-GRID + Highcharts

1. Запрограммировать Логин+Регистрация+Забыли пароль, смс-подтверждение

2. Dashboard (после логина):

--Highcharts js диаграммы (данные с бекенда надо будет получать и преобразовывать)

--Табличка AG-GRID справа, где отображены User tasks с фильтром по дате и статусу.

3. Раздел Tasks:

---Большая табличка на AG-GRID с фильтрами, expandables rows + Lazy loading при прокрутке вниз, с выезжающим pop-up с возможностью добавлять новые Tasks, с File Uploader.

4. По аналогии с Tasks раздел Reports. Плюс список заготовленных репортов, по нажатию открывается с предзаполненными параметрами.

P.S:

-Есть подробные ТЗ: Описание(SRS), Estimate and Invision Screen Shots, будут показаны выбранному исполнителю.