Отправка емейл по холодной базе. Подобрать (при необходимости - настроить) оптимальный способ отправки емейл рассылок по холодной базе предприятий. Условие - максимальная доставляемость в папку ВХОДЯЩИЕ. Сервисы типа mailchimp, sendpulse, unisender и тд НЕ подходят.
Angular Кабинет пользователя программирование, верстка ЕСТЬ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ кратко:
ТОЛЬКО ПРОГРАММИНГ, верстка есть, api/backend есть.
Технологии определены: Angular последний + Material UI + AG-GRID + Highcharts
1. Запрограммировать Логин+Регистрация+Забыли пароль, смс-подтверждение
2. Dashboard (после логина):
--Highcharts js диаграммы (данные с бекенда надо будет получать и преобразовывать)
--Табличка AG-GRID справа, где отображены User tasks с фильтром по дате и статусу.
3. Раздел Tasks:
---Большая табличка на AG-GRID с фильтрами, expandables rows + Lazy loading при прокрутке вниз, с выезжающим pop-up с возможностью добавлять новые Tasks, с File Uploader.
4. По аналогии с Tasks раздел Reports. Плюс список заготовленных репортов, по нажатию открывается с предзаполненными параметрами.
P.S:
-Есть подробные ТЗ: Описание(SRS), Estimate and Invision Screen Shots, будут показаны выбранному исполнителю.
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