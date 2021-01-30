Сайт посредник Таобао, Cake PHP

Отправка емейл по холодной базе. Подобрать (при необходимости - настроить) оптимальный способ отправки емейл рассылок по холодной базе предприятий. Условие - максимальная доставляемость в папку ВХОДЯЩИЕ. Сервисы типа mailchimp, sendpulse, unisender и тд НЕ подходят.
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Необходим специалист или человек который сможет разобраться в этом фреймворке. Сейчас товары берутся с определенного сервиса, который оказывает услуги выгрузки товаров с таобао. Есть вся документация, но товары сейчас, выгружаются не правильно. Нужно провести настройку, ориентироваться можно на конкурентов, у них такие же сервисы.
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