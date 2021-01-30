Web-программист

Занимался: версткой, PHP-программированием, настройкой связки web-серверов - LAMP+Nginx.

Разрабатывал сайты различной функциональной сложностью.

Ярким примером могу выделить проект "Открытие кейсов кс го".

Суть проекта заключалась в продаже игрового контента(инвентаря) из Counter-Strike:GO, с дальнейшей передачей вещей при помощи бота в игру, по средством использования STEAM API. Проект отличался уникальностью т.к. был, написал с "нуля". При помощи следующих технологий: на PHP фреймворке Codeigniter, JS, JQUERY, MYSQL, бот отправки товара - NodeJS и доп. расширения для данного языка.