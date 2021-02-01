Попощь с отправкой емейл по холодной базе

Разработка сайта-сервиса для соц сетей, пример, задания по сайту напишу в лс. возможные технологии разработки: Javascript, Node.js, php(фреймворки), Python(django) тд. написать информацию какие технологии, языки знаете
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Отправка емейл по холодной базе. Подобрать (при необходимости - настроить) оптимальный способ отправки емейл рассылок по холодной базе предприятий.
Условие - максимальная доставляемость в папку ВХОДЯЩИЕ.
Сервисы типа mailchimp, sendpulse, unisender и тд НЕ подходят.
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