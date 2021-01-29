Всем привет! Необходимо доработать проект на Laravel. Есть проект znanija.com, необходим похожий функционал на мой проект. Что необходимо сделать: 1. Авторизация, регистрация, восстановление пароля, личный кабинет 1.1. Авторизация и регистрация через соц сети 1.2. У ...
Web программист, Разработка сайта-сервиса для соц сетей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка сайта-сервиса для соц сетей,
пример, задания по сайту напишу в лс.
возможные технологии разработки: Javascript, Node.js, php(фреймворки), Python(django) тд.
написать информацию какие технологии, языки знаете
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