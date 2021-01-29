Всем привет! Необходимо доработать проект на Laravel. Есть проект znanija.com, необходим похожий функционал на мой проект. Что необходимо сделать: 1. Авторизация, регистрация, восстановление пароля, личный кабинет 1.1. Авторизация и регистрация через соц сети 1.2. У ...
Перенести Маркетплейс c Laravel на Wordpress (Dev Middle Fullstack)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для перезда marketplace с фрейма ларавел на cms Wordpress ищу:
Middle Fullstack с отличными знаниями PHP + Laravel + Vue.js + Wordpress
Кратко о проекте: Делали большой сервис с кастомной логикой узко под тематику купли и продажи активов, наш минус что не смогли провести оценку что делать всё с нуля с большим объёмом разработчиков которые не все старались соблюдать логику кода не лучшая идея для проекта в 250 стр фнукцонила. Так как возникают две проблемы рано или поздно закончатся средства или проект не заупстится из за большого объёма багов. В итоге проект встал как недострой решение по которому можно быстро запустить это только WP! На основании этого нам нужно запустить первую версию проекта в 40 стр+- с кабинетом продавца, покупателя, партнёра. Тем более если у нас уже есть вёрстка на Vue.js а не только дизайн.
Посредников и разрабаторговцов прошу не тревожить!!!
Обязательное требование:
Опыт в реализации маркетплейсов на WP с 40-50 стр функционала.
- Понять логику работы компонентов
- Лоигку работы самого продукта
- Логику ролей
- Подобрать плагины платные или бесплатные для реализации функционала
- Составить план работ по кодингу того что нельзя реализовать плагинами
- Согласовать что из функционала вырезаем или упрощаем что оставлеям, на основании этого составляем трелло по задачам и срокам их сдачи но и завершение первой версии проекта, на которую можно лить траффик в виде клиентов!
- Ознакомиться с кодом проекта, так как часть функционала мы можем топроно заюзать что готово на на фреймворке например сквозной чат или формы подачи объявлений.
Задачи:
- Коддинг
- Доработки и оптимизация функционала.
- Разработка нового функционала с отладкой его и тестами в продакшен.
- Умение на этапе проектирования находить подводные камни и думать на несколько шагов вперёд.
- Продумывание и реализация архитектуры таблиц для баз данных, а также сложные выборки из них.
Условия:
- Договор + NDA подписанные с вашей стороны и отправленный вами в наш офис в печатном виде.
- Работы по проекту точно на месяц и более.
Обязательные требования:
Ты пишешь на PHP более четырёх лет.
Ты работаешь с Laravel и Wordpress.
Ты дружишь с Bootstrap.
Работаешь с SSH и знание простейших UNIX команд.
Ты слышал о MongoDB, REST API, GitLab, Webpack, Vue.
Ты умеешь разбираться в чужом коде, соблюдаешь принятный code style.
Давай работать!!!
Оставляйте заявки, пишите в ЛС ваш Скайп, скину вам ссылку на проект и ссылку на дизайн проекта!
Всем спасибо за уделённое внимание.
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