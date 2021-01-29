Перенести Маркетплейс c Laravel на Wordpress (Dev Middle Fullstack)

Для перезда marketplace с фрейма ларавел на cms Wordpress ищу:

Middle Fullstack с отличными знаниями PHP + Laravel + Vue.js + Wordpress

Кратко о проекте: Делали большой сервис с кастомной логикой узко под тематику купли и продажи активов, наш минус что не смогли провести оценку что делать всё с нуля с большим объёмом разработчиков которые не все старались соблюдать логику кода не лучшая идея для проекта в 250 стр фнукцонила. Так как возникают две проблемы рано или поздно закончатся средства или проект не заупстится из за большого объёма багов. В итоге проект встал как недострой решение по которому можно быстро запустить это только WP! На основании этого нам нужно запустить первую версию проекта в 40 стр+- с кабинетом продавца, покупателя, партнёра. Тем более если у нас уже есть вёрстка на Vue.js а не только дизайн.

Посредников и разрабаторговцов прошу не тревожить!!!

Обязательное требование:

Опыт в реализации маркетплейсов на WP с 40-50 стр функционала.

- Понять логику работы компонентов

- Лоигку работы самого продукта

- Логику ролей

- Подобрать плагины платные или бесплатные для реализации функционала

- Составить план работ по кодингу того что нельзя реализовать плагинами

- Согласовать что из функционала вырезаем или упрощаем что оставлеям, на основании этого составляем трелло по задачам и срокам их сдачи но и завершение первой версии проекта, на которую можно лить траффик в виде клиентов!

- Ознакомиться с кодом проекта, так как часть функционала мы можем топроно заюзать что готово на на фреймворке например сквозной чат или формы подачи объявлений.

Задачи:

- Коддинг

- Доработки и оптимизация функционала.

- Разработка нового функционала с отладкой его и тестами в продакшен.

- Умение на этапе проектирования находить подводные камни и думать на несколько шагов вперёд.

- Продумывание и реализация архитектуры таблиц для баз данных, а также сложные выборки из них.

Условия:

- Договор + NDA подписанные с вашей стороны и отправленный вами в наш офис в печатном виде.

- Работы по проекту точно на месяц и более.

Обязательные требования:

Ты пишешь на PHP более четырёх лет.

Ты работаешь с Laravel и Wordpress.

Ты дружишь с Bootstrap.

Работаешь с SSH и знание простейших UNIX команд.

Ты слышал о MongoDB, REST API, GitLab, Webpack, Vue.

Ты умеешь разбираться в чужом коде, соблюдаешь принятный code style.

Давай работать!!!

Оставляйте заявки, пишите в ЛС ваш Скайп, скину вам ссылку на проект и ссылку на дизайн проекта!

Всем спасибо за уделённое внимание.