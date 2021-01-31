Backend для простого сайта - СРОЧНО

Веб-программированиеЗавершен3 заявки947 просмотров
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Описание сайта:

- Сайт для хранения паролей. Юзер может вводить пароли и восстанавливать их при помощи СМС

- Сайт сверстан на HTML - https://drive.google.com/drive/folders/1t7aScbBwTf35MYodqvBn5uYYTzvBxf-e?usp=sharing

Что нужно:

1. Вход и регистрация для юзеров

2. Юзер может вводить пароль и название приложения, пароль будет отображаться в списке "Пароли". Пароль должен быть скрыт (отображаться *****)

3. При нажатии "Отправить" пароль отправляется на номер телефона юзера

Сроки - суббота, 30 января в первой половине дня

Жду ваших откликов :)

3 года назад
sashakorovkina
20 летРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
runphp
23 годаАрмения
5 лет в сервисе
Был
3 часа назад
3 года назад
$5
1 день
Аркадий выполнил работу в срок, четко следуя ТЗ, помог разобраться с незнакомой мне темой и сделал даже больше, чем требовалось. Очень рекомендую к сотрудничеству!
Отличная постановка задачи, постоянная коммуникация, рад сотрудничеству!