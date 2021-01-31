Backend для простого сайта - СРОЧНО

Сайты www.avtoshkola76.ru и www.avtoshkola76.ru работает на Joomla Задачи: 1. Приведение меню сайта к виду предусмотренному тз 2. Организация качественного отображения страниц сайта в мобильной и web версии 3. Устранение ошибок и битых ссылок на сайте на основании анализа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание сайта:
- Сайт для хранения паролей. Юзер может вводить пароли и восстанавливать их при помощи СМС
- Сайт сверстан на HTML - https://drive.google.com/drive/folders/1t7aScbBwTf35MYodqvBn5uYYTzvBxf-e?usp=sharing
Что нужно:
1. Вход и регистрация для юзеров
2. Юзер может вводить пароль и название приложения, пароль будет отображаться в списке "Пароли". Пароль должен быть скрыт (отображаться *****)
3. При нажатии "Отправить" пароль отправляется на номер телефона юзера
Сроки - суббота, 30 января в первой половине дня
Жду ваших откликов :)
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