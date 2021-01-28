Next и prev в пагинации

у нас есть какая то функция, которые для страниц пагинации прописывает каноникал и Next и prev

https://i.imgur.com/8PLK8DY.png

и эти скрины помогают понять где это происходит

http://joxi.ru/GrqMVvRH4j7yjr

http://joxi.ru/zAN0QawIvdGxam

и нам нужно выключить прописывание Next и prev, но при это обязательно нужно убедиться,

что каноникал продолжает работать как и прежде

и вроде как это делал предыдущий программист, и я вроде проверял что он это сделал

но я все равно на вот таких страницах

https://diskomarket.ru/diski/brand-alu...?PAGEN_1=3

https://diskomarket.ru/diski/brand-rep...?PAGEN_1=4

https://diskomarket.ru/diski/brand-tzs...?PAGEN_1=3

https://diskomarket.ru/diski/pcd_str-4x98x100/

https://diskomarket.ru/diski/diametr-1...5x100x112/

https://diskomarket.ru/diski/diametr-1...112x114.3/

https://diskomarket.ru/diski/diametr-1...100x114.3/

встречаю Next и prev

нужно еще раз вырезать их, ВРЕМЕННО, т.е. закомментировать в коде

еще раз убедиться, что каноникал прописывается как и раньше

и посмотреть, может этот модуль где то в двух местах как то работает, что бы уже не возвращаться к этой теме