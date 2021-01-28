Нужна небольшая доработка плагина под WP

Плагин постит викторину по результатам которой генерируется картинка и которую пользователь должен зашерить в ФБ. Всё отлично работает.

Но по результатам шеринга (успешно или нет) переменная добавляется в комментарии под викториной. Тоже я всё организовал, но комментарий создаётся до шеринга. Постинг комментариев тоже сделал. Осталась мелочь, но застрял.

Там какое-то взаимодействие JS с кастомным REST API вордпресса.

Нужен WP специалист, который разберется с JS. Подробности покажу по Zoom или Skype.