Нужна небольшая доработка плагина под WP

$30
Веб-программированиеЗавершен2 заявки322 просмотра
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Плагин постит викторину по результатам которой генерируется картинка и которую пользователь должен зашерить в ФБ. Всё отлично работает. 

Но по результатам шеринга (успешно или нет) переменная добавляется в комментарии под викториной. Тоже я всё организовал, но комментарий создаётся до шеринга. Постинг комментариев тоже сделал. Осталась мелочь, но застрял.

Там какое-то взаимодействие JS с кастомным REST API вордпресса.

Нужен WP специалист, который разберется с JS. Подробности покажу по Zoom или Skype.

3 года назад
Astraport
Владимир 
52 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
logarifm
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$30
1 день
Валерий прекрасный программист и грамотный исполнитель. Помог решить непростую задачу буквально за пару часов. После этого ещё объяснил, что и как работает, много чего полезного посоветовал. Рекомендую к сотрудничеству и сам продолжу партнерство в дальнейшем.
Отличный заказчик. Мгновенная оплата, ясно поставленная задача.
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