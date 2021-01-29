Добавить две формы регистрации на сайт wordpress

Веб-программированиеЗавершен7 заявок1192 просмотра
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Нужно добавить две формы регистрации на сайт на страничке входа в личный кабинет. Рядом с формой логина и пароля, добавляем две кнопки "Регистрация физ.лицо" и "Регистрация Юр.лицо", Для каждой из этих регистраций поля будут свои (5-10 полей). После регистрации эти поля просто попадают в профиль пользователя.

Сайт на вордпресе

http://nordparts.lv/my-account/

Поля:

Физическое лицо = Fiziska persona

Reģistrēties

VārdsUzvārds

E-pasts

Telefons

Piegādes adrese

Parole

Atkārtot paroli

Юридическое лицо = Juridiska persona

Uzņēmuma nosaukums

Reģistrācijas numurs

PVN numurs

Uzņēmuma juridiskā adrese 

Banka

Bankas kods SWIFT

Bankas konts

WordPress
3 года назад
R0LeXx
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
smls
48 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$30
1 день
Василий отлично справился с задачей, все сделал на высшем уровне, рекомендую всем! Оперативно и качественно.
Роман предоставил нужные доступы, быстро проверил, быстро оплатил. Рекомендую.