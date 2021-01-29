Добавить две формы регистрации на сайт wordpress

Нужно добавить две формы регистрации на сайт на страничке входа в личный кабинет. Рядом с формой логина и пароля, добавляем две кнопки "Регистрация физ.лицо" и "Регистрация Юр.лицо", Для каждой из этих регистраций поля будут свои (5-10 полей). После регистрации эти поля просто попадают в профиль пользователя.

Сайт на вордпресе

http://nordparts.lv/my-account/

Поля:

Физическое лицо = Fiziska persona

Reģistrēties

VārdsUzvārds

E-pasts

Telefons

Piegādes adrese

Parole

Atkārtot paroli

Юридическое лицо = Juridiska persona

Uzņēmuma nosaukums

Reģistrācijas numurs

PVN numurs

Uzņēmuma juridiskā adrese

Banka

Bankas kods SWIFT

Bankas konts