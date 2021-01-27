Сделать форму обратной связи для сайта на NuxtJs

Веб-программированиеЗакрытнет заявок967 просмотров
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Привет. Есть сайт с фронтом на чистом NuxtJs. Нужно написать бэк формы обратной связи с тремя полями: Имя, Телефон, Текст и чек-боксом.Данные из формы должны уходить на gmail почту.

3 года назад
alex_lescinschi
30 летМолдова
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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