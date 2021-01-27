Сделать форму обратной связи для сайта на NuxtJs

Ищу специалиста готового перехватить часть работ по разработки веб-портала. Seed проект есть, нужно развивать новые разделы. Стек технологий React, Redux, Redux form, TypeScript, соответственно CSS, HTML (вёрстка состоит из шаблона т.е. надо брать готовые блоки ...
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Привет. Есть сайт с фронтом на чистом NuxtJs. Нужно написать бэк формы обратной связи с тремя полями: Имя, Телефон, Текст и чек-боксом.Данные из формы должны уходить на gmail почту.
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