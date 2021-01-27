Спарсить тексты с сайта (парсинг данных)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки362 просмотра
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На сайте размещен каталог исполнителей.

Нужно собрать часть текстовых данных из него.

Единицей сохранения должны быть предложения, разделенные точкой (кроме ситуации, когда точка используется для сокращении слова; нужно добавить в исключения ситуации, если перед точкой стоит менее 3 букв, например, г. или гг. - в таком случае не разделять на предложения).

Ссылки на разделы сайта, откуда парсить данные, я предоставлю. Все разделы имеют одинаковую структуру, сохраняются в одинаковом порядке. Всего будет около 150 разделов.

Подразделы (одинаковые в каждом разделе): Образование, Опыт, О себе

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Напишите вашу стоимость, когда можете начать, ориентир завершения. Если в работе много проектов, давайте реалистичные сроки.

3 года назад
d654525
Эдуард 
58 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
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