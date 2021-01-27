Доработки ботов в BlueSales

Добрый день! Нужен человек который сможет доработать бота в BlueSales.

Скорее всего, нужно будет изучить логику работы ботов в сервиса и доработать его.

Там смысл такой, что создается json файл, который хранит в себе всю логику.

Документация и примеры по этим файлам - есть.

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