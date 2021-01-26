Интеграция CRM системы на Wordpress через API

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки855 просмотров
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У нас есть задача: сайт на woocommerce где нужно настроить добавление заказов в CRM систему PipeDrive и передачу данных в сервис емеил рассылки через API

WordPress
3 года назад
guest_15855622772782
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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