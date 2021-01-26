Кэширование списка пунктов доставки модуля Boxberry в mysql

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1100 просмотров
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Модуль запрашивает  по апи на каждое обновление в корзине весь список пунктов, что приводит к чрезмерному трафу и торможению формы. Надо эти пункты 1 раз в день класть в таблицу, а остальные разы из нее просто брать, без запросов к серверу Боксбери. Ну или с запросом только на рассчет доставки.

MySQL
3 года назад
glz
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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