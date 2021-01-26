Кэширование списка пунктов доставки модуля Boxberry в mysql

Модуль запрашивает по апи на каждое обновление в корзине весь список пунктов, что приводит к чрезмерному трафу и торможению формы. Надо эти пункты 1 раз в день класть в таблицу, а остальные разы из нее просто брать, без запросов к серверу Боксбери. Ну или с запросом только на рассчет доставки.