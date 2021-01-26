Парсер писем gmail

$15
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1125 просмотров
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Требуется написать парсер писем gmail на php.

1. Из однотипных сообщений получить два значения

2. Выполнить пост запрос подставив эти значения

3. Должен выполняться раз в 5 минут и парсить только новые сообщения, предыдущие парсить не нужно или парсить с удалением сообщения из почты. 

4. Записывать в базу mysql  дату письма, и два параметра из письма.

3 года назад
ru777
Антон 
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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