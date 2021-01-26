[b]О компании[/b] IT-компания формирует проектную команду для работы над собственным продуктом. [b]О продукте [/b]Веб-приложение, агрегатор скидочных промокодов зарубежных интернет-магазинов. Стадия разработки: запущен MVP. [b]Ожидания от кандидата[/b] Опыт работы со стеком Java фреймворков. [b]Что нужно будет делать[/b] [list] ...
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Требуется написать парсер писем gmail на php.
1. Из однотипных сообщений получить два значения
2. Выполнить пост запрос подставив эти значения
3. Должен выполняться раз в 5 минут и парсить только новые сообщения, предыдущие парсить не нужно или парсить с удалением сообщения из почты.
4. Записывать в базу mysql дату письма, и два параметра из письма.
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