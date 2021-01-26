Требуется написать парсер писем gmail на php.

1. Из однотипных сообщений получить два значения

2. Выполнить пост запрос подставив эти значения

3. Должен выполняться раз в 5 минут и парсить только новые сообщения, предыдущие парсить не нужно или парсить с удалением сообщения из почты.

4. Записывать в базу mysql дату письма, и два параметра из письма.