Написать парсер сайта с каптчей

Нужна копия сайта с регистрацией авторизацией (по email) Выглядит проще чем написано в ТЗ ) прикреплен скриншот В личном кабинете пользователь может переносить фото из альбома в альбом или между соц сетями ВК и одноклассники Так-же можно скачивать все фото из ...