Требуется доработать сайт на WP по ТЗ

Требуется на сайтах:

geriartriya . ru,

oldness . ru,

concern . su,

harmonyin . ru,

dm-druzey . ru,

skazka-pansionat . ru,

под блоком с текстовыми отзывами вставить блок с видео отзывами, сам блок и механику можно взять из блока с видеообзорами пансионатов на сайте geriartriya . ru, назвав его — Видео отзывы от наших клиентов.

все сайты наши, доступы предоставлю, необходимо взять блок, немного причесать CSS (чтобы смотрелось в контексте сайта) и разместить на других сайтах.

данные блока должны заполняться из CMS по типу как на geriartriya . ru

В заявке указывайте стоимость и скайп для голосового общения