Требуется доработать сайт на WP по ТЗ

$60
Веб-программированиеЗавершен4 заявки12007 просмотров
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Требуется доработать сайт на WP по ТЗ

Требуется на сайтах:

geriartriya . ru,

oldness . ru,

concern . su,

harmonyin . ru,

dm-druzey . ru,

skazka-pansionat . ru,

под блоком с текстовыми отзывами вставить блок с видео отзывами, сам блок и механику можно взять из блока с видеообзорами пансионатов на сайте geriartriya . ru,  назвав его —  Видео отзывы от наших клиентов.

все сайты наши, доступы предоставлю, необходимо взять блок, немного причесать CSS (чтобы смотрелось в контексте сайта) и разместить на других сайтах.  

данные блока должны заполняться из CMS по типу как на geriartriya . ru

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3 года назад
tevik
Денис 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Val_Ter
33 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
3 года назад
$60
1 день
Работа выполнена, правки вносились оперативно, исполнитель постоянно онлайн, рекомендую!
Спасибо за работу. Приятное сотрудничество и своевременная оплата. Всем рекомендую!