Доделать сайт на Wordpress

Нужно сделать галерею в мобильном устройстве как на компьютере! https://youtu.be/qGxC0rcKUY0 https://sova-design.com.ua/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть самописный сайт на WP+ACF
Задачи:
- добавить капчу от гугл на формы (попап формы)
- написать механизм защиты входа на страницу если форма не заполнена
- разобратся почему не отправляются некоторые данные с форм
- поправить верстку всплывающих окон
Бюджет 1000 рублей.
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