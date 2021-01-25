Доделать сайт на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки12291 просмотр
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Есть самописный сайт на WP+ACF

Задачи:

- добавить капчу от гугл на формы (попап формы)

- написать механизм защиты входа на страницу если форма не заполнена

- разобратся почему не отправляются некоторые данные с форм

- поправить верстку всплывающих окон

Бюджет 1000 рублей.

WordPressСайт на WordPress
3 года назад
Skaden
Юрий 
36 летПольша
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
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