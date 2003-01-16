Нужно доработать сайт на CMS Wordpress ищу php специалиста

$270
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки898 просмотров
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Нужно доработать сайт на CMS Wordpress, необходимо сделать кастомный, сложный личный кабинет по тз, поправить работу модуля регистрации на сайте, и мелочовку по

верстке поправить

Ищу грамотного специалиста с хорошим знанием php и CMSWordpress,по вёрстки то же будут мелкие задачи.

оплата по факту выполнение проекта, делаете на своем хостинге, после оплачиваю и переносим на мой, если вас не устраивает условие, не нужно не чего писать

и обсуждать. Оплата по факту другое не оговаривается 

обязательно нужно будет подтверждать сделку на фриласне 

PHPWordPress
3 года назад
Hellerbrauns
61 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад