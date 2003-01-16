Ускорение opencart

$10
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка841 просмотр
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Нужно ускорить магазин на Opencart  - agniland.ru по google speed page.

Пишите примерные показатели, какого результата получится добиться и срок выполнения.

OpenCart
3 года назад
niko3
Антон 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад