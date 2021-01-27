Создать сайт front end + back end - 3 страницы СРОЧНО

Веб-программированиеЗавершен16 заявок769 просмотров
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Здравствуйте!

Нужен сайт для сохранения паролей пользователей. Есть готовый дизайн в Figma, нужна лишь верстка и back end для функций, описанных ниже

Структура и логика:

1. Регистрация/логин

- Новые пользователи вводят свой мейл, пароль и телефонный номер

- Существующие пользователи могут осущиствить вход по мейлу и паролю

2. Экран профиля

- Открывается страница профиля, где пользователь может ввести название приложения и свой пароль от данного приложения

3. Восстановление пароля

- Отображаются все приложения и скрытые пароли. При нажатии на кнопку "отправить" пароль приходит пользователю на мобильный телефон

Дизайн в Figma:

https://www.figma.com/file/GSjoURAQThrzrTfHhzpV6B/Login-View-Community?node-id=2%3A69

3 года назад
sashakorovkina
20 летРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
cheekadee
23 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$15
1 день
Виктор отлично справился с работой! Все было выполнено быстро и внимательно. Очень рекоммендую!
Александра четко поставила задачу и своевременно провела оплату. Рекомендую к сотрудничеству!