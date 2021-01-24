Нужно создать Маркетплейс с базовым функционалом

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок1132 просмотра
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Нужно создать Маркетплейс с базовым функционалом на подобие E-Katalog.ru или Яндекс Маркета

3 года назад
osaipov
29 летКиргизия
3 года в сервисе
Был
3 года назад