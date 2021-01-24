Требуется проснифать трафик приложения Юmoney (Яндекс.Деньги)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка1081 просмотр
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Приложение ЮMoney

Требуется проснифать трафик и реализовать алгоритм входа и отправки запросов (история транзакций, баланс и тд.)

Реализация на curl + (php/python)

Нужна работа именно через приложение, а не сайт или api

Постоплата. Подробности и вопросы обсудим в мессенджере.

3 года назад
oligleo
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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