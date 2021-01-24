Требуется написатьскрипт, который будет забирать файлы(фотографии) с FTP и копировать их на Яндекс Диск без потери качества. Либо подключить через API Яндекс диск к FTP.
Требуется проснифать трафик приложения Юmoney (Яндекс.Деньги)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приложение ЮMoney
Требуется проснифать трафик и реализовать алгоритм входа и отправки запросов (история транзакций, баланс и тд.)
Реализация на curl + (php/python)
Нужна работа именно через приложение, а не сайт или api
Постоплата. Подробности и вопросы обсудим в мессенджере.
- Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте,нужно запустить скрипт электронного кошелька,у меня их несколько,могу предоставить,или можете сами предложить свой вариант,в итоге нужен работающий скрипт электронного кошелька который можно пополнять и выводить средства,по цене договоримсяВеб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Коллеги Добрый день, Есть проблема с проектом на Yii. Стал выдавать ошибку 500. Требуется исправить и запустить.Завершен3 года назад
- $10
ТЗ для php-скрипта: 1) Взять имя домена из переменной. 2) Через каждые 2 символа доменного имени вставить сочетание 2-ух буквенных символов, чтобы: -первый символ был прописной (uppercase); -второй символ был строчный (lowercase); ...Завершен3 года назад
Необходима консультация - для сайта нужно прописать метатеги и текст на конкретной странице. В админке не можем найти где-то это (либо нет вывода - тогда необходимо реализовать вывод) Нужно добавить тайтл, дискрипшин и описание к странице смс ...Завершен3 года назад
Здравствуйте, необходимо сделать аналог телеграм бота https://t.me/work_web_dev, который отправлял бы мне в чат телеграма заявки с определенных фриланс площадок только в категории копирайтинга.Веб-программирование9 заявокЗакрыт3 года назад
[b]Необходимо написать сервис (на node, либо python), который позволит: 1. Загружать список e-mail адресов и телефонных номеров в xls (помимо e-mail адресов изначально в выгрузке будет дополнительная информация). 2. Направлять на каждый e-mail ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно написать скрипт, программу, которая будет заходить на сайт cy-pr . com и брать с него информацию по доменам. Более подробно напишу после выбора исполнителя.Веб-программирование13 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
У меня сайт [url=https://noname.chat/]Анонимный чат[/url] работающий по подписке (одностраничник без страницы "спасибо за покупку") 1. Мне нужно отслеживать статистику покупки подписки (оформляется всё через Cloudpaymets(наличие обширного api)) 2. Всё это нужно передавать в GA, чтобы отображалось количество первых продаж(после ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, какая задача. Сайт уже создан и функционирует на русском Нужно сделать украинскую версию сайта Нужно сделать форму заявки для обращения с сайта Присылайте ваши условия, цены, контактыВеб-программирование11 заявокЗакрыт3 года назад