Доработать Cайт

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Веб-программированиеЗакрыт11 заявок1369 просмотров
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Здравствуйте, какая задача.

Сайт уже создан и функционирует на русском

Нужно сделать украинскую версию сайта

Нужно сделать форму заявки для обращения с сайта

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3 года назад
guest_15715682654813
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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