Сделать стандартную прокрутку на сайте!

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На данном сайте: https://kg-music.club есть прокрутка, сделана с помощью какого-то скрипта, не очень удобна на компьютерной версии. Нужно найти её, и убрать с сайта, чтобы была стандартная прокрутка.
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