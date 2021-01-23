Веб-разработчик, который работает. HTML CSS JS
Если вам необходимо качественно сверстать сайт, то вам сюда.
Соблюдаю сроки. Если взялся за заказ - будьте уверены - сделаю в срок! Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи, если таковых нет мы вместе все обсудим и выявим их.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Гарантия на верстку 1 мес.
Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.
Помогу составить техническое задание.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Адаптивный сайт для аренды и продаже офисов73 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
CSS
Нужно было найти ошибку в коде, Иса быстро справился с задачей и подробно объяснил в чем была проблема.
Ответный отзыв
Рекомендую. Быстро отвечает!
$5
10 баллов
4 года назад
Иса быстро и качество выполнил работу, не нарушая сроки. Приятно иметь дело с профессионалом своего дела
Ответный отзыв
Оплата в срок, четкое тз