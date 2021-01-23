Веб-разработчик, который работает. HTML CSS JS

Если вам необходимо качественно сверстать сайт, то вам сюда.

Соблюдаю сроки. Если взялся за заказ - будьте уверены - сделаю в срок! Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи, если таковых нет мы вместе все обсудим и выявим их.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Гарантия на верстку 1 мес.

Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.

Помогу составить техническое задание.