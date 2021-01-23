Isamo

Иса Isamo

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб-разработчик, который работает. HTML CSS JS

Если вам необходимо качественно сверстать сайт, то вам сюда.

Соблюдаю сроки. Если взялся за заказ - будьте уверены - сделаю в срок! Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи, если таковых нет мы вместе все обсудим и выявим их.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
  • Гарантия на верстку 1 мес.
Порядок работы:

Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.

Помогу составить техническое задание.

Портфолио

Отзывы заказчиков

Webius2
Олег 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
4 года назад
Картинки рубрик ушли вправо, помогите исправить
CSS
Нужно было найти ошибку в коде, Иса быстро справился с задачей и подробно объяснил в чем была проблема.
Рекомендую. Быстро отвечает!
Ответный отзыв
Valentin79
Валентин 
45 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Внести правки в написанный код
Иса быстро и качество выполнил работу, не нарушая сроки. Приятно иметь дело с профессионалом своего дела
Оплата в срок, четкое тз
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