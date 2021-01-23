Внести правки в написанный код

Необходимо настроить интеграцию по API. Чтобы данные из одного личного кабинета передавались в другой. Личный кабинет, в который нужно переносить данные, разработан на базе React + Laravel. Что нужно сделать: - Нужно настроить взаимосвязь полей между двумя ...
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