Нужен помощник для проекта на Angular.

Закончить страницу чата и правки на других страницах.

* У вас есть практический опыт:

Frontend - Angular (70% времени), Material Design, NgRx,

Backend - Node js (30% времени),MongoDB, Nginx

- Оплата на валютный счет в банке.

- Командам (фирмам) просьба не беспокоить.

- Для отклика на проект напишите, пожалуйста, в сопроводительном тексте слово sky.

Так я пойму, что вы не робот и читали текст проекта.

- NodeJS (экспресс или другой фреймворк);

- Angular разработка (версия 8 и выше)

- Frontend development

- Гибкость с упором на качество и приверженность.

- All development best practices (testing, code review)

- Вы можете принимать твердые технические решения и делиться своими знаниями с командой

- You have a great culture of the Web and Mobile

- You are enthusiastic to share and develop your skills.