JS программист создать браузерную игру

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1268 просмотров
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Нужна команда кот может сделать полноценную браузерную игру

Пишите стек с которым работаете и что можете взять на себя

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3 года назад
Ye-riia
48 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва