Доработать сайт рецензий

Необходимо доработать сайт музыкальных рецензий на треки исполнителей согласно ТЗ.

Кратко о задаче:

- доработать дизайн согласно ТЗ;

- на сайт через форму будут добавляться треки исполнителей, которые необходимо разместить в таблице доступной посетителям сайта;

- в таблице выводятся поля: название релиза со ссылкой на страницу релиза на сайте, оценки 3-х экспертов и общая средняя оценка за релиз.

- под каждый релиз нужно будет делать автоматически (при отправке формы) отдельную страницу на сайте с указанием полей: название релиза, отзыв эксперта №1, №2 и №3, средний балл и баллы от каждого эксперта. Сделать возможность редактировать поля не заходя в админку. Эти поля потом должны автоматически переносится в общую таблицу.

Подробнее в ТЗ.