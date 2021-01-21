Доработать сайт рецензий

Необходимо реализовать дополнительный функционал на сайте ВП+Вукомерц. Все детали в файле. Просьба оставлять свои предложения только после изучения тз, примера функционала, и в случае готовности реализовать задачу качественно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать сайт музыкальных рецензий на треки исполнителей согласно ТЗ.
Кратко о задаче:
- доработать дизайн согласно ТЗ;
- на сайт через форму будут добавляться треки исполнителей, которые необходимо разместить в таблице доступной посетителям сайта;
- в таблице выводятся поля: название релиза со ссылкой на страницу релиза на сайте, оценки 3-х экспертов и общая средняя оценка за релиз.
- под каждый релиз нужно будет делать автоматически (при отправке формы) отдельную страницу на сайте с указанием полей: название релиза, отзыв эксперта №1, №2 и №3, средний балл и баллы от каждого эксперта. Сделать возможность редактировать поля не заходя в админку. Эти поля потом должны автоматически переносится в общую таблицу.
Подробнее в ТЗ.
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