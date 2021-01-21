Доработки веб-сайта на HostCMS

$65
Веб-программированиеЗакрытнет заявок2098 просмотров
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  • Необходимо скорректировать работу калькуляторов на страницах веб-сайта (JS)
  • Заменить капчу во всех формах на невидимую Google (предпочтительнее) или с понятными для человека символами.
  • В калькуляторе, на некоторых страницах где есть чек-бокс, переключение работает только при нажатии на текст, при нажатии на сам чек-бокс ничего не происходит.
  • В шапке вывести значки Viber, WatsApp, Telegram
  • Перенести скрипты выше, на сайте, скрипты заменяют номер телефона, происходит очень медленно
Опыт работы с HostCMS - обязательно. Показывайте в ответе пару ссылок на сайты с которыми работали.
3 года назад
Abelozerov
Алексей 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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