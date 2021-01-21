Доработки веб-сайта на HostCMS

Необходимо реализовать дополнительный функционал на сайте ВП+Вукомерц. Все детали в файле. Просьба оставлять свои предложения только после изучения тз, примера функционала, и в случае готовности реализовать задачу качественно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Необходимо скорректировать работу калькуляторов на страницах веб-сайта (JS)
- Заменить капчу во всех формах на невидимую Google (предпочтительнее) или с понятными для человека символами.
- В калькуляторе, на некоторых страницах где есть чек-бокс, переключение работает только при нажатии на текст, при нажатии на сам чек-бокс ничего не происходит.
- В шапке вывести значки Viber, WatsApp, Telegram
- Перенести скрипты выше, на сайте, скрипты заменяют номер телефона, происходит очень медленно
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