Исправить javascript меню

https://getmoving.co.il/auction-creator/1 Посматрите пожалуйста это сайт конкурентов с таким же калькулятором есть какой-нибудь вариант взять их алгоритм который они считают по нём цену и вставить в наш калькулятор? Есть у нас готовый дизайн на калькулятор с версии для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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Требуется исправить скрипт.
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