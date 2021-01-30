godes

Петр godes

 
33 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
К черту все! Берись и делай!

Делаю сайты, которые делают деньги!

Круто. Очень. Пишите.

OpenCart мастер от А до Я. (опыт работы 8 лет.)

WordPress: плагины, шаблоны, оптимизация (опыт работы 10+ лет.)

Дополнительные навыки: html, css, php, javascript, python, laravel, figma, photoshop.

Telegram: @go_des

Обращайтесь, обсудим детали в личных сообщениях.

PHPJavascriptPythonWordPressOpenCartLaravelHTMLCSSFigmaPhotoshop
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$100
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Отзывы заказчиков
Doroshkeviches
Евгений 
22 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
3 года назад
Натянуть верстку на вп
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Rod9
27 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Верстка интернет-магазина, посадка на WP и подключение платежей.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
dastarhan
Мухамед 
41 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Сверстать нарисованый дизайн сайта на Word Press
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!