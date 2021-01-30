К черту все! Берись и делай!
Делаю сайты, которые делают деньги!
Круто. Очень. Пишите.
OpenCart мастер от А до Я. (опыт работы 8 лет.)
WordPress: плагины, шаблоны, оптимизация (опыт работы 10+ лет.)
Дополнительные навыки: html, css, php, javascript, python, laravel, figma, photoshop.
Telegram: @go_des
Обращайтесь, обсудим детали в личных сообщениях.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Адаптивная вёрстка и посадка на WordPress74 просмотра
- Магазин брендовой одежды "NavySand.ua" на OpenCart90 просмотров
- Магазин фирменных ножей "Южный Кpecт" на OpenCart70 просмотров
- Магазин чехлов YouCase на OpenCart73 просмотра
- Магазин мебели на OpenCart 360 просмотров
- Редизайн магазина мебели на OpenCart56 просмотров
- Интернет-магазин "ТЕПЛО-ПАС" на OpenCart47 просмотров
- Фриланс Биржа61 просмотр
- Сервис подбора займов 2.044 просмотра
- Закрытая Биржа Фриланса38 просмотров
- Сайт мовної студії "IMPROVE" WP42 просмотра
- Landing Page "T-Pas" на WordPress60 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!