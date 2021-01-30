К черту все! Берись и делай!

Делаю сайты, которые делают деньги!

Круто. Очень. Пишите.

OpenCart мастер от А до Я. (опыт работы 8 лет.)

WordPress: плагины, шаблоны, оптимизация (опыт работы 10+ лет.)

Дополнительные навыки: html, css, php, javascript, python, laravel, figma, photoshop.

Telegram: @go_des

Обращайтесь, обсудим детали в личных сообщениях.