натянуть верстку на вп

Здравствуйте коллеги. Есть задача от клиента, немного странная, не могу найти однозначной инфы. Кто сталкивался с подобным, оцените. Будет WordPress + WooCommerce с возможностью оплатить картой. Заказчик хочет что бы ему приходили заказы (со всей инфой) на ...