Натянуть верстку на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт12 заявок1040 просмотров
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Здравствуйте! Нужно натянуть верстку многостраничного сайта на Wordpress. Нужен функционал обратной связи и корзина. Напишите, пожалуйста, примерную стоимость работы и сроки ее исполнения. Спасибо!

WordPress
3 года назад
guest_1612203462417
3 года в сервисе
Был
2 года назад