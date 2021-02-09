Внедрить мелкие правки, сайт на Bitrix

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки917 просмотров
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Есть сайт, работающий на CMS Bitrix.

Есть две мелкие задачи: раз и два.

Нужно оценить стоимость и сроки.

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3 года назад
nogval
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
toorr2p
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
$20
4 дня
Хороший исполнитель. Сделал в срок. Адекватно реагирует на просьбы.
Спасибо Александру за проект, и за адекватные сроки на него, очень доволен сотрудничеством, буду рад к дальнейшему!
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