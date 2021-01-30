Доработки на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок905 просмотров
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Здравствуйте.Сайт сделан на Wordpress с использованием произвольных полей.Нужно сделать отдельный шаблон для записей,слайдер,сверстать кое-какие блоки.Заказ срочный,поэтому если вы не сможете сразу приступить - проходите мимо.Нужен быстрый специалист с качественным кодом за небольшую оплату.Подробности исполнителю.

WordPress
3 года назад
Intern85
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад