Разработчика, хорошо разбирающегося в чужом коде. Сайт на самописной

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок1301 просмотр
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Ищем разработчика, хорошо разбирающегося в чужом коде.

Сайт на самописной CMS. Требуется ряд доработок совершенно разных: от переноса базы метатегов (в виде таблицы эксель можем предоставить) до верстки окна корзины и прикрутки формы обратной связи на сайте.

Детали в виде документа со списком задач предоставлю.

3 года назад
KovalMariya
35 летРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад