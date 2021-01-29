Корректировки в формах для сайта на Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки254 просмотра
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Нужно выполнить несколько правок сайта, подробнее в файле

https://docs.google.com/document/d/1shYosVZKv-XQGYcTGGoW70U0EgS4qsfLpWBo0UcJHAg/edit?usp=sharing

Ожидаю стоимость выполнения и возможный срок.

Сайт на Битрикс.

3 года назад
neuronaut
Дмитрий 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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